​БВШН будет сотрудничать с компанией Анголы

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Находящиеся с визитом в Азербайджане президент Государственной нефтяной компании Анголы “Sonangol Hidrocarbonetos İnternacional” Фредерико Ферраз Домингос и вице-президент этой компании Филумена Сантос Оливейра посетили Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и встретились с ректором Высшей Школы Эльмаром Гасымовым и студентами вуза. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Приветствовав гостей, ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов подробно рассказал им об истории, направлениях деятельности, международных связях БВШН. Он подчеркнул важность налаживания сотрудничества в области образования между странами. Касаясь работ, осуществляемых в Высшей Школе в направлении подготовки инженерных кадров, Э.Гасымов рассказал об особенностях БВШН, отличающих ее от других вузов страны. Он также рассказал о прохождениипрактики студентами БВШН на предприятиях SOCAR, а также в международных компаниях, функционирующих в Азербайджане. Ректор также сообщил послу о начале приема иностранных студентов, отметив о наличии широких возможностей в Высшей Школе для их обучения. Э.Гасымов отметил, что Высшая Школа заинтересована в продолжительном расширении своих международных связей и налаживании деловых отношений с иностранными компаниями и вузами. Ректор также коснулся возможностей сотрудничества БВШН с академией “Sonangol Academy”, функционирующей при ангольской компании.

Фредерико Ферраз Домингос выразил удовлетворение от своего пребывания в БВШН и поблагодарил ректора за искренний прием. Отметив, что в свое время он получил образование в Азербайджане, гость выразил большое удовлетворение тем, что он вновь находится в родном ему городе – Баку. Ф.Ф.Домингос подчеркнул, что Баку за прошедшие 20 лет неузнаваемо изменился и превратился в настоящий европейский город. Он дал подробную информацию о возглавляемой им компании и рассказал о проектах компании, осуществляемых как внутри Анголы, так и за ее пределами.

Гости выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с БВШН.

Затем, ответив на многочисленные вопросы студентов, представители компании выразили приятные впечатления от проведенной встречи и студентах Высшей Школы.

В завершение мероприятия Фредерико Ферразу Домингосу был вручен диплом "Почетного гостя" БВШН.