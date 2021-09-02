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Будут ли занятия в вузах дистанционными?

Будут ли занятия в вузах дистанционными? По информации, распространенной в социальных сетях, в 2021/2022 учебном году занятия в высших учебных заведениях начнутся в дистанционной форме.
Наука и образование
2 сентября 2021 г. 17:00
Будут ли занятия в вузах дистанционными?

По информации, распространенной в социальных сетях, в 2021/2022 учебном году занятия в высших учебных заведениях начнутся в дистанционной форме.

Заведующий отделом по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов заявил Report, что не осведомлен о распространившейся информации.

"Я не слышал об этом, у меня нет никакой информации по этому поводу", - сказал он.

Дж.Валехов обратился к представителям СМИ в связи с началом учебного года.

"Анализируется ситуация в связи с началом нового учебного года, рассматриваются рекомендации ведущих международных структур в данной сфере, в соответствии с этим будут определены направления деятельности.

В самое ближайшее время будет предоставлена подробная информация о том, когда и в какой форме будет организовано обучение на всех ступенях", - сказал он.

Из-за пандемии коронавируса было принято решение с 3 марта 2020 года приостановить в учебных заведениях образовательный и учебно-воспитательный процесс, и отложить все мероприятия в связи с этим. С указанного времени все вузы продолжали процесс обучения в дистанционной форме. На последнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине представители государства анонсировали начало нового учебного года в традиционной форме обучения.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərdə tədris distant olacaq?

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