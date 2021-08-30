Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?

До начала нового учебного года в Азербайджане осталось две недели. Соответствующие госструктуры ведут обсуждения в связи с открытием школ.

До начала нового учебного года в Азербайджане осталось две недели. Соответствующие госструктуры ведут обсуждения в связи с открытием школ.

Ранее на брифинге Оперативного штаба при Кабмине помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов отметил, что с 15 сентября планируется восстановление занятий.

Сообщается, что решение об этом будет объявлено на будущей неделе.

Рост заболеваемости справедливо беспокоит многих родителей, они сомневаются стоит ли приобретать для детей единую школьную форму. По их мнению, лучше повременить, чем тратиться на школьную форму. Тем не менее, последующая массовая скупка школьной одежды может создать очереди в местах продажи формы, а это в свою очередь создает риск распространения вируса. С учетом вышесказанного, могут ли школы пойти на определенные уступки школьникам в вопросе единой формы?

Председатель Общественного совета при Министерстве образования Шахлар Аскеров в беседе с Report не выразил конкретного мнения о начале нового учебного года, но отметил, что основная задача государства - дать молодежи образование:

"Основное условие - получить образование независимо от вида одежды. Поэтому, полагаю, основное внимание мы должны уделить вопросу получения образования".

Эксперт в сфере образования Кямран Асадов в свою очередь заявил Report, что согласно соответствующему законодательству, для обучающихся в школах учеников форма обязательна:

"В период пандемии не наблюдается какого-либо роста цен на школьную форму. Безусловно, это не должно привести к изменению действующих правил в связи с приобретением школьной формы. В этом вопросе свою позицию должны выразить соответствующие госструктуры. По этой причине считаю, что детям из малоимущих семей может быть оказана помощь в приобретении школьной формы".

К.Асадов отметил, что в прошлом учебном году родители потратились на школьную форму, однако обучение было переведено в дистанционную форму:

"В результате, приобретенная форма осталась неиспользованной. Поэтому родителей нужно поддержать. Кроме того, следует организовать школьные ярмарки, чтобы семьи со слабым материальным положением могли приобрести необходимые школьные принадлежности по доступной цене".

"Отмечу также тот факт, что порой родители в пунктах продажи школьной формы примеряют детям несколько форм. Целесообразно разрешить родителям одноразовую примерку одежды. Или же разрешить прикасаться к вещам людям с защитными перчатками. В стране довольно высокий показатель активных больных коронавирусом, поэтому недопустимо, чтобы одну и ту же одежду трогало большое число людей. По возможности, если форма еще пригодна для ношения, было бы лучше, носить школьную форму предыдущего года", - добавил эксперт.

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (BTE) Этибар Азимов сказал Report, что BTE продолжает работу независимо от принимаемого решения.

"Продажа школьной формы здесь продолжается в любое время года".

По его словам, по причине пандемии по сравнению с предыдущими годами в этом году нет ажиотажа в приобретении школьной формы, продажи слабые:

"Несмотря на информацию об открытии школ, часть родителей думает иначе. По этой причине не наблюдается сильного потока желающих приобрести школьную форму".

Начальник отдела сказал, что имеются все ресурсы для пошива формы, нет никакого дефицита: "Мы приобретаем все материалы из Турции. В связи с невысоким спросом возникла возможность продавать школьную форму в супермаркетах. Однако реализация формы в каком-либо общеобразовательном учебном заведении невозможна, потому что школа предназначена для учебы".

Он добавил, что в этом году цены на школьную форму не изменились: "Цена на единую форму для младших классов (пиджак - брюки, пиджак - юбка) составляет 40 манатов, для старших классов – 46 манатов. Цена на рубашки составляет 8 манатов независимо от размера".

Согласно соответствующему законодательству, учебный процесс ежегодно начитается 15 сентября.