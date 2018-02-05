Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В 2018/2019 учебном году будет расширена зона охвата приема детей в 1-ый класс посредством электронной системы.

Как сообщает Report, об этом подписал приказ временно исполняющий обязанности министра образования Джейхун Байрамов.

Согласно приказу, в 2018/2019 учебном году заявления для приема в 1-ый класс в общеобразовательные учебные заведения города Баку, Гянджи, Сумгайыта и Абшеронского района, а также находящиеся в подчинении министерства образования школы будут приниматься с проведением онлайн регистрации и посредством электронной системы.

Согласно приказу, с целью обеспечения эффективного и координированного проведения процесса приема электронных заявлений в 1-ый класс создана Рабочая группа.

Контроль за исполнением приказа будет осуществлять Джейхун Байрамов.