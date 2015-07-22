Будет проведена викторина для азербайджанцев, желающих бесплатно учиться в Беларуси

Баку. 22 июля. REPORt.AZ/ Министерство образования Беларуси проведет викторину для азербайджанской молодежи “Study in Belarus”.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, это делается с целью привлечения азербайджанских граждан на обучение в белорусские учреждения высшего образования.

Проведение викторины осуществляется посредством размещения конкурсных заданий в сети интернет на сайте www.studyin.edu.by

По итогам викторины трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, будет предоставлено право на получение бесплатного образования в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.