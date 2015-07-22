 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Будет проведена викторина для азербайджанцев, желающих бесплатно учиться в Беларуси

    Набравшие высшие баллы три студента отправятся в Беларусь

    Баку. 22 июля. REPORt.AZ/ Министерство образования Беларуси проведет викторину для азербайджанской молодежи “Study in Belarus”.

    Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, это делается с целью привлечения азербайджанских граждан на обучение в белорусские учреждения высшего образования.

    Проведение викторины осуществляется посредством размещения конкурсных заданий в сети интернет на сайте www.studyin.edu.by

    По итогам викторины трем участникам, набравшим наибольшее количество баллов, будет предоставлено право на получение бесплатного образования в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi