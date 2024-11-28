Будет проведен экзамен для докторантов по иностранным языкам

1 декабря в Баку и Нахчыване пройдет экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для докторантов, диссертантов и адъюнктов, обучающихся или завершивших обучение.

1 декабря в Баку и Нахчыване пройдет экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для докторантов, диссертантов и адъюнктов, обучающихся или завершивших обучение.

Как сообщает Report, в экзамене, организованном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), примут участие 207 человек.

Экзамен начинается в 11:00, пропуск в здание завершится за 15 минут до начала, в 10:45. Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Первые 1 час 30 минут отводятся на выполнение тестовых заданий, последний час - на выполнение письменных заданий (эссе и письменное описание визуальной информации).

Экзамен по азербайджанскому языку и разговорному блоку для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на степень доктора философии, состоится 2 декабря.