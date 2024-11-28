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Будет проведен экзамен для докторантов по иностранным языкам

Будет проведен экзамен для докторантов по иностранным языкам 1 декабря в Баку и Нахчыване пройдет экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для докторантов, диссертантов и адъюнктов, обучающихся или завершивших обучение.
Наука и образование
28 ноября 2024 г. 10:07
Будет проведен экзамен для докторантов по иностранным языкам

1 декабря в Баку и Нахчыване пройдет экзамен по иностранным языкам на степень доктора философии для докторантов, диссертантов и адъюнктов, обучающихся или завершивших обучение.

Как сообщает Report, в экзамене, организованном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), примут участие 207 человек.

Экзамен начинается в 11:00, пропуск в здание завершится за 15 минут до начала, в 10:45. Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Первые 1 час 30 минут отводятся на выполнение тестовых заданий, последний час - на выполнение письменных заданий (эссе и письменное описание визуальной информации).

Экзамен по азербайджанскому языку и разговорному блоку для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на степень доктора философии, состоится 2 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Doktoranturada təhsil alanlar üçün xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı keçiriləcək

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