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Будет поднят вопрос о студентах-призывниках

Будет поднят вопрос о студентах-призывниках

"Большая часть обучающихся на последнем курсе студентов была на производственной практике. В связи с карантинным режимом практика была приостановлена".

Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в связи со сроком производственной практики могут пойти на ряд уступок: "Для этого рассматривается международный опыт, и в результате могут быть приняты некоторые решения".

Дж.Байрамов сказал, что очередной призыв на военную службу планируется в июле: "Некоторые студенты не смогли по тем или иным причинам завершить образование и в связи с этим перед правительством может быть поднят вопрос".

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