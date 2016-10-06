В Азербайджане будет издана книга "История тюркских народов Северного Кавказа"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Ученого совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связам с общественностью Института истории НАНА, на заседании Ученого совета директор Института истории, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов подробно проинформировал членов структуры относительно распоряжения президента Ильхама Алиева "О 200-летии создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа" и плана мероприятий института в связи с соответствующим решением Президиума НАНА.

На заседании принято решение о создании в институте отдела образования, проведении 90-летнего юбилея выдающегося историка-медиевиста Октая Эфендиева, обсуждены рекомендации к публикации монографий и статьей ученых.

Среди монографий и статьей, рекомендованных к изданию, есть такие важные книги, как "История тюркских народов Северного Кавказа" ученых-историков Ирады Багировой и Севиндж Алиевой, "Нахчыван в региональных военно-политических процессах (1917-1920гг.)" Кямрана Исмайлова, "Пещерно-храмовый комплекс Кешикчидаг" ведущего научного сотрудника Института архитектуры и искусства НАНА Имаша Гаджиева и другие.

Я.Махмудов сказал, что "Кешикчидаг" является древним азербайджанско-албанским храмом: "Распоряжением президента Ильхама Алиева на той территории в 2007 году был создан Государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг". Президент лично присутствовал на открытии заповедника. "Кешикчидаг" был и остается территорией Азербайджана".

Затем выступили заместители директора института Джаби Бахрамов и Тофик Наджафли, которые рассказали о фундаментальных коллективных монографиях "История Зангезура" и "История Шеки", подготовленных институтом к изданию.

На заседании обсужден вопрос проведения в рамках II Фестиваля науки Азербайджана при организационной поддержке Института истории конференции, посвященной истории Шеки.