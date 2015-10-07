​БСУ объявляет прием в докторантуру по программе доктор философии и доктор наук

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бакинский Славянский Университет объявил прием в докторантуру на 2015 год по программе доктор философии и доктор наук.

Как сообщает Report, по программе доктор философии выделено 10, а доктор наук - 5 плановых мест.

Для приема в докторантуру по программе доктор философии требуются нижеследующие документы: заявление, личный регистрационный лист по учету кадров, автобиография, 2 фотографии 3x4, характеристика с места работы, утвержденная в соответствующем порядке копия диплома об окончании вуза, список опубликованных научных работ или же реферат по выбранной специальности, выписка из трудовой книжки о стаже работы и копия удостоверяющего личность документа.

Для приема в докторантуру по программе доктор наук требуются: заявление, личный регистрационный лист по учету кадров, автобиография, 2 фотографии 3x4, характеристика с места работы, выписка из трудовой книжки, утвержденная в соответствующем порядке копия диплома научной (ученой) степени "Доктор философии" или "Доктор наук", утвержденная в соответствующем порядке копия диплома об окончании вуза, копия удостоверяющего личность документа.

Прием документов в докторантуру по программе доктор философии и доктор наук будет производиться с 7 октября по 6 ноября.