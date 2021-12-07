British Council: Реализуем свои программы не только в Баку, но и в регионах

Интервью Report с директором British Council в Азербайджане Фрэнсисом Гарденер-Трехо

Интервью Report с директором British Council в Азербайджане Фрэнсисом Гарденер-Трехо.

- Сколько азербайджанских студентов ежегодно поступают в университеты Великобритании, и как COVID-19 повлиял на эту статистику?

- Ежегодно около 500 азербайджанских студентов отправляются учиться в Великобританию, что является высоким показателем, учитывая численность населения. Великобритания, по-видимому, является предпочтительным местом учебы для азербайджанских студентов.

Мы продвигаем это несколькими способами: посольство Великобритании в Азербайджане ежегодно проводит программу Chevening, рассчитанную на студентов со всего мира, которые собираются учиться в магистратуре в Великобритании. В целом, ежегодно от 8 до 12 азербайджанских студентов получают возможность учиться в Великобритании по этой программе.

В начальный период пандемии поездки были ограничены, но студенты уже находились в Великобритании на тот учебный год. Основное внимание на тот момент уделялось немедленному переходу к онлайн-обучению. Система образования Великобритании быстро справилась с этой задачей. Такой способ работы способствовал подходу XXI века к методам преподавания, который мы также должны были внедрить для нашей программы в Азербайджане.

В текущем учебном году британские университеты полностью открылись, используя в основном смешанную форму обучения, когда некоторые занятия проводятся очно, а некоторые - онлайн, и, очевидно, что студенты смогли поехать в Великобританию. В значительной степени система образования Великобритании смогла развиваться, чтобы оставаться открытой для зарубежных возможностей для студентов.

Одним из наиболее важных изменений, внесенных правительством Великобритании, является то, что с этого года любой студент, обучающийся в Великобритании, может подать заявление на получение визы для выпускников, которая дает ему возможность работать в Великобритании в течение двух лет. Студенты могут извлечь выгоду не только из системы образования, но также они могут получить дополнительный опыт работы за рубежом и применить эти навыки на практике на рабочем месте.

Одним из наших ключевых партнеров, с которым работают British Council и посольство, является AUKA (Ассоциация выпускников Азербайджана и Великобритании). Они проводят ряд мероприятий и предоставляют возможности для встреч и обмена идеями в сети. И это способ поддерживать связь с Великобританией, но также иметь возможность обмениваться идеями о том, как все они используют образование, полученное за рубежом, чтобы принести пользу будущему развитию Азербайджана.

Кроме того, British Council ежегодно проводит награждение выпускников, эта инициатива осуществляется в Азербайджане на протяжении многих лет. Ее цель - признать достижения выпускников Великобритании, которые вернулись в Азербайджан и оказали влияние на свою страну. Премии вручаются по следующим номинациям: наука и устойчивое развитие, культура и творчество, социальная деятельность и бизнес-инновации. Следующее награждение состоится 28 января 2022 года.

- Сколько наших университетов сотрудничают с университетами Великобритании?

-Многие азербайджанские университеты сотрудничают с университетами Великобритании, в то время как с программами, в которых участвует British Council, более десятка. У нас есть ряд программ, в которых устанавливаются эти университетские связи: одна из них - программа "Creative Spark ", которая направлена на поощрение предпринимательства среди студентов и поиск практических путей, которые включают обучение и возможности встретиться с предпринимателями и получить идеи, найти способы начать бизнес и понять из реального жизненного опыта, что для этого требуется. В рамках программы Creative Spark между 7 университетами Великобритании и Азербайджана налажено сотрудничество.

Помимо British Council, существует значительная заинтересованность в налаживании связей между Азербайджаном и Великобританией со стороны обеих стран. Существует ряд других партнерских отношений, которые органично развились между UNEC и Лондонской школой экономики и политических наук.

British Council также принял участие в открытом конкурсе для университетов обеих стран, заинтересованных в налаживании международных связей, и сейчас мы работаем над рядом возможностей.

- По Вашему мнению, наблюдается ли рост числа людей, изучающих английский язык в Азербайджане, и как можно способствовать изучению языка в стране?

- Существует всеобщее признание необходимости английского языка в XXI веке, и это определенно отражено в прочных отношениях Великобритании с Азербайджаном. Важность знания английского языка является частью создания международных возможностей.

Азербайджан имеет прочные отношения с британскими компаниями, в частности с BP, которая находится здесь уже много лет. Это дало толчок людям изучать английский язык. Здесь мы полагаемся на поддержку министерства образования, чтобы понять, в чем заключаются потребности, и провести сравнительный анализ уровня владения английским языком.

В целом, наша работа здесь в большей степени сосредоточена на создании возможностей для изучения английского языка и наращивании потенциала как в секторе образования, так и в творческих отраслях. В рамках образовательных целей у нас есть несколько программ, которые направлены на непрерывное профессиональное развитие учителей и улучшение обучения, когда речь идет об учениках в школах в регионах и Баку. У нас есть наша программа по английскому языку, которая проводится второй год и направлена на повышение квалификации учителей и предоставление этого дополнительного ресурса в качестве изучения английского языка для юных учеников. После года исследований, направленных на понимание сравнительного анализа уровня владения английским языком и потребностей в рамках англоязычной части образовательной системы Азербайджана, на втором году мы внедрили “сообщество онлайн-преподавателей”, которое представляет собой платформу онлайн-обучения, где в течение этого года мы будем работать с 2000 учителями со всего Азербайджана, чтобы провести для них 11-недельный учебный курс. В рамках этого курса они получат дополнительные учебные ресурсы, идеи о том, как преподавать английский в классе.

У нас также есть программа, финансируемая посольством, под названием "Учебные центры", которая реализуется по всей стране. Сейчас у нас есть 18 учебных центров в Баку, Лянкаране, Гяндже, Загатале, Бейлагане, Барде, Тертере и других регионах - 7 из 18 центров обучения работают с внутренне перемещенными лицами.

В своей деятельности мы стараемся сконцентрировать свое внимание не только на Баку, но и на регионах, и это отражено в географической направленности наших программ. Мы сотрудничаем с министерством образования, чтобы выбрать приоритетные места и группы преподавателей и студентов, с которыми будем работать. Используя в качестве базы одну школу, мы привлекаем учителей нескольких школ и учащихся в одном городе или городах.

Помимо образования, существует также программа "Креативная экономика", которая является программой политического уровня, в рамках которой мы работаем с министерством культуры, изучая, как создать сеть и устойчивость в культурном секторе, что поможет внести свой вклад в экономику Азербайджана.

- Сколько азербайджанцев подают заявки на сдачу экзаменов IELTS и наблюдается ли рост их числа и результатов?

- Ежегодно около 3000 кандидатов подают на IELTS, который предоставляет возможность получить образование в зарубежных университетах не только в Великобритании, но и во многих других странах. У British Council есть много бесплатных ресурсов для подготовки к экзаменам онлайн. Совет также проводит MOCK IELTS, который в точности повторяет опыт сдачи IELTS.

Оценка IELTS всегда проводится за рубежом сертифицированными экзаменаторами IELTS по всему миру, за исключением экзамена IELTS speaking, который проводится на местном уровне. Даже с устной частью экзамена, если тестируемые захотят, они могут выбрать вариант видеозвонка, а не физический экзамен, и в этом случае их оценки снова будут выставлены сертифицированным экзаменатором.