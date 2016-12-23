Британские преподаватели проводят в БВШН экзамены зимнего семестра

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Преподаватели и профессора университета Хериота-Ватта (УХВ) провели очередные письменные экзамены зимнего семестра для студентов второго-пятого курсов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), обучающихся по специальностям "Инженер-нефтяник" и "Инженер-химик". Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Экзамены по учебной программе этого британского вуза были организованы в один день с экзаменами в УХВ с учетом разницы в часовых поясах, что исключило для студентов двух вузов возможность обмениваться ответами на экзаменационные вопросы.

В состав делегации университета Хериота-Ватта, посетившей БВШН, вошли ответственный сотрудник по международным отношениям Института технических и естественных наук (ТЕН) Кевин МакКалах, профессор института ТЕНГрэйм Уайт, помощник директора по инженерным программам института ТЕН Александр Белл, старший преподаватель Института нефтегазовой инженерии д-р Джилиан Пикап, менеджер по обучению и преподаванию отдела поддержки студентов ТЕН Патриция Дункан и сотрудница этого отдела Ирен Фокс.

Студенты БВШН, успешно сдавшие экзамены, смогут получить двойной диплом благодаря соглашению между Высшей школой и британским университетом. Согласно этому договору, представители УХВ регулярно приезжают в Баку для участия в организации экзаменов в БВШН и контроля за их проведением, а письменные ответы студентов отправляются для оценки в университет. Подобная практика дает полную гарантию того, что результаты оценок работ будут прозрачными и объективными.

Следует отметить, что БВШН остается единственным вузом в Азербайджане, в котором знания студентов оцениваются экспертами зарубежного университета.