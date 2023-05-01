Британская модель ИИ способна диагностировать рак легких лучше специалистов

Модель искусственного интеллекта (ИИ), созданная и испытанная в Великобритании, продемонстрировала способность диагностировать рак легких по результатам компьютерной томографии (КТ) на уровне специалистов-медиков или лучше.

Модель искусственного интеллекта (ИИ), созданная и испытанная в Великобритании, продемонстрировала способность диагностировать рак легких по результатам компьютерной томографии (КТ) на уровне специалистов-медиков или лучше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Согласно первым полученным результатам, представляется, что модель может точно идентифицировать злокачественные крупные узелки в легких. На следующем этапе мы планируем в клинических условиях испытать технологию на пациентах с крупными узелками в легких, чтобы увидеть, может ли она точно предсказать риск развития рака легких", - заявил изданию соавтор исследования доктор Бенджамин Хантер из Имперского колледжа Лондона. "Мы надеемся, что в будущем это поможет эффективнее обнаруживать рак на ранних стадиях, а потенциально также сделать лечение более успешным за счет того, что можно будет выделить пациентов с более высоким риском [развития заболевания] и оперативно рекомендовать своевременное лечение", - добавил он.