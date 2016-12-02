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    BP подарила Бакинской Высшей школы нефти коллекцию книг

    Она включает в себя учебники по математике, нефтяной и химической инженерии, грамматике английского языка

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/  Библиотека Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) получила в подарок от BP коллекцию книг. 

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

     Коллекция включает в себя учебники по математике, нефтяной и химической инженерии, грамматике английского языка, а также художественную и справочную литературу.

    Помощь таких компаний, как BP, обеспечивает материальную и моральную поддержку, необходимую для деятельности библиотеки БВШН не только как научного и учебного, но и культурного центра Высшей школы.

    Руководство БВШН высоко оценивает вклад BP в пополнение коллекции библиотеки Высшей школы в дни празднования пятилетия со дня ее основания и выражает компании особую благодарность за переданную в дар коллекцию.

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