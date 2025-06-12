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BP: Инвестиции в библиотечно-информационный центр АзТУ превысили 400 тыс. манатов

BP: Инвестиции в библиотечно-информационный центр АзТУ превысили 400 тыс. манатов 15:14
Наука и образование
12 июня 2025 г. 15:39
BP: Инвестиции в библиотечно-информационный центр АзТУ превысили 400 тыс. манатов

Создание Библиотечно-информационного центра в Азербайджанском техническом университете (АзТУ) демонстрирует приверженность компании BP поддержке образования будущего и подготовке нового поколения инженеров и новаторов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гэри Джонс на церемонии открытия центра.

"Мы гордимся тем, что смогли поддержать АзТУ в процессе трансформации, направленной на создание более объединенной и инновационной образовательной среды. Новый центр сделает знания и исследовательские ресурсы более доступными и поможет университету модернизировать академическую инфраструктуру", - отметил он.

Джонс добавил, что переход к цифровым инструментам и дистанционному обучению особенно важен в условиях, когда поиск информации занимает значительное время, и выразил удовлетворение вкладом компании в развитие университета, где обучаются свыше 10 тыс. студентов и работают около 600 преподавателей.

Проект продолжительностью 18 месяцев был профинансирован BP в рамках программы социальных инвестиций. Его общая стоимость составила 408 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке bp-nin regional prezidenti: Kitabxana İnformasiya Mərkəzi AzTU-ya infrastrukturu modernləşdirməyə imkan verəcək

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