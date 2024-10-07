BP и партнеры запустили проект социальных инвестиций в сфере образования в Азербайджане

Компания BP и ее партнеры объявили об успешном запуске проекта социальных инвестиций, представляющий собой новый онлайн-ресурс для обучения.

Компания BP и ее партнеры объявили об успешном запуске проекта социальных инвестиций, представляющий собой новый онлайн-ресурс для обучения.

Как сообщает Report, проект стоимостью 200 000 манатов (118 000 долларов США), рассчитанный на один год, предоставляет дополнительные возможности для обучения учеников средних школ в Азербайджане.

Проект, реализованный компанией LANDAU Educational Technologies LLC, направлен на разработку обучающих материалов по математике для учащихся 5-9 классов.

Недавно разработанные материалы находятся в открытом доступе и предлагают широкий спектр инструментов для поддержки и улучшения процесса обучения, в том числе:

• 359 видеоуроков общей продолжительностью 84 часа увлекательного обучения;

• 104 домашних задания, содержащих в общей сложности 721 вопрос;

• 1265 вопросов для викторины для оценки усвоения учащимися материала;

• 359 презентаций в формате PowerPoint для каждого видеоурока, чтобы помочь учащимся разобраться в сложных темах.

• Цифровой учебный модуль для учителей, содержащий домашние задания в формате видеозаписи, и позволяющий им оценивать успеваемость учащихся.

В ходе церемонии запуска проекта вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил, что в период, когда значение онлайн-обучения неуклонно растет, большую роль играют доступные и качественного онлайн-ресурсы.

"Мы верим, что проект предоставляет необходимые ресурсы, чтобы помочь учащимся заложить прочные основы в математике, а также гарантирует, что дети из всех регионов страны, включая детей с особыми образовательными потребностями, получат инструменты и поддержку, необходимые им для достижения успеха. Делая эти материалы общедоступными, мы расширяем доступ к ценным учебным ресурсам для всех учащихся, независимо от их местоположения или обстоятельств", - сказал он.