Ботаники обнаружили в Тибете ранее неизвестный вид бегоний ростом в 3,5 м

Международный коллектив ботаников обнаружил в уезде Медог на юге Тибета ранее неизвестный вид бегоний, которые могут достигать высоты в 3,5 м, что делает их самым крупным видом этих растений. Толщина составляет около 12 см.

Международный коллектив ботаников обнаружил в уезде Медог на юге Тибета ранее неизвестный вид бегоний, которые могут достигать высоты в 3,5 м, что делает их самым крупным видом этих растений. Толщина составляет около 12 см.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ареал обитания этого растения, которое на данный момент является самым высоким видом бегоний на Земле, оказался очень фрагментированным. Это говорит о необходимости добавления Begonia gigantica в перечень уязвимых видов, обитающих на юге Тибета", - сообщают исследователи.

Бегонии относятся к числу травянистых и кустарниковых растений, произрастающих в тропических регионах Евразии и Нового Света. В общей сложности, ученые насчитывают свыше двух тысяч видов этих растений, некоторые из которых стали популярны среди садоводов и любителей домашних цветов за счет способности бегоний расти при почти полном отсутствии солнечного света.

Растение было найдено учеными на территории уезда Медог во время изучения лесной флоры Тибета, произрастающей вдоль ручьев и горных рек на высоте в 400-1 400 м.