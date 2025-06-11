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Более 80 тысяч школьников оканчивают выпускные классы в Баку

Более 80 тысяч школьников оканчивают выпускные классы в Баку Более 80 тысяч школьников оканчивают выпускные классы в Баку
Наука и образование
11 июня 2025 г. 12:16
Более 80 тысяч школьников оканчивают выпускные классы в Баку

В 2024/25 учебном году 46 406 учеников оканчивают IX классы, 33 517 учеников - XI классы, 138 учеников - XII классы (очно-заочные полные средние школы и заочные классы) общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования города Баку (УОГБ).

Как сообщает Report со ссылкой на УОГБ, в столице 38 206 детей оканчивают I класс.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах в ведении УОГБ работают 30 169 учителей, учатся 513 923 учащихся.

В 2024-2025 учебном году в 1 048 подготовительных группах 287 общеобразовательных школ учится 22 781 ребенок.

В ведении УОГБ находятся 344 общеобразовательных учреждения.

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Версия на азербайджанском языке BŞTİ-nin tabeliyindəki məktəblərin buraxılış siniflərini 80 mindən çox şagird bitirir

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