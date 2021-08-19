Более 700 желающих стать журналистами абитуриентов сдадут экзамен на выявление способностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 августа проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат по специальности "журналистика".

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 августа проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат по специальности "журналистика".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене смогут принять участие абитуриенты, которые прошли онлайн-регистрацию для поступления на факультет журналистики и сдали тестовый экзамен по III группе специальностей.

Всего в экзаменах, которые пройдут в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональные отделения ГЭЦ, примут участие 760 абитуриентов.

Экзамен начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. После 09:45 участники в здание экзамена допускаться не будут.