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Более 700 желающих стать журналистами абитуриентов сдадут экзамен на выявление способностей

Более 700 желающих стать журналистами абитуриентов сдадут экзамен на выявление способностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 августа проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат по специальности "журналистика".
Наука и образование
19 августа 2021 г. 08:45
Более 700 желающих стать журналистами абитуриентов сдадут экзамен на выявление способностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 августа проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриат по специальности "журналистика".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене смогут принять участие абитуриенты, которые прошли онлайн-регистрацию для поступления на факультет журналистики и сдали тестовый экзамен по III группе специальностей.

Всего в экзаменах, которые пройдут в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз, где расположены региональные отделения ГЭЦ, примут участие 760 абитуриентов.

Экзамен начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. После 09:45 участники в здание экзамена допускаться не будут.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 700-dən çox abituriyent jurnalistika ixtisası üzrə qabiliyyət imtahanı verəcək

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