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Более 54 тыс. абитуриентам в эти выходные предстоят вступительные экзамены

Более 54 тыс. абитуриентам в эти выходные предстоят вступительные экзамены 13:51
Наука и образование
22 мая 2025 г. 14:07
Более 54 тыс. абитуриентам в эти выходные предстоят вступительные экзамены

В Азербайджане 25 мая пройдут вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в них примут участие 54 247 абитуриентов.

Экзамены организуются в 24 городах и районах, включая Баку, Сумгайыт, Гянджу и впервые — в освобожденном Ханкенди, где экзамен состоится в корпусе Карабахского университета.

Начало экзамена — в 10:00. Вход в здание завершится в 09:45. Абитуриенты должны иметь при себе пропуск и документ, удостоверяющий личность.

Для участников с ограниченными возможностями подготовлены специальные условия. В организации экзаменов задействованы более 6,5 тыс. человек — наблюдатели, организаторы и охрана.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 54 247 abituriyent qəbul imtahanı verəcək

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