Более 54 тыс. абитуриентам в эти выходные предстоят вступительные экзамены

13:51

В Азербайджане 25 мая пройдут вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в них примут участие 54 247 абитуриентов.

Экзамены организуются в 24 городах и районах, включая Баку, Сумгайыт, Гянджу и впервые — в освобожденном Ханкенди, где экзамен состоится в корпусе Карабахского университета.

Начало экзамена — в 10:00. Вход в здание завершится в 09:45. Абитуриенты должны иметь при себе пропуск и документ, удостоверяющий личность.

Для участников с ограниченными возможностями подготовлены специальные условия. В организации экзаменов задействованы более 6,5 тыс. человек — наблюдатели, организаторы и охрана.