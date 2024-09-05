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Более 500 тыс. учеников будут обучаться в учреждениях Управления образования Баку

Более 500 тыс. учеников будут обучаться в учреждениях Управления образования Баку 10:21
Наука и образование
5 сентября 2024 г. 10:35
Более 500 тыс. учеников будут обучаться в учреждениях Управления образования Баку

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, будут обучаться 513,698 тыс. учащихся.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Ожидается, что в школах, подведомственных Управлению, в I классе будут обучаться 46 098 ,в IX классе - 44 233, в X классе - 35 757, в XI классе - 32 260 и в XII классе - 156 учащихся.

В дошкольных образовательных учреждениях, подведомственные Управлению, будут обучаться 45 201 детей, а в подготовительных группах к школе - 29 216.

В 2024-2025 учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению, будут работать 29 400 учителей, в дошкольных образовательных учреждениях - 4 830 воспитателей-учителей.

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