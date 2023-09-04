Более 50 классов ряда школ Баку показали 100% результат на вступительных экзаменах

51 класс общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, показал на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения стопроцентный результат, и все абитуриенты перешли в разряд студентов.

51 класс общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, показал на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения стопроцентный результат, и все абитуриенты перешли в разряд студентов.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Отмечается, что все абитуриенты пяти классов лицея № 287, четырех классов школ-лицеев № 20, № 83, Техническо-гуманитарного лицея, трех классов средней школы № 60, школы-лицея № 299, средних школ № 13, 114, 149, 278 поступили в вузы.

Кроме того, по одному классу в средних школах № 26, 46, 53, 85, 115, 116, 120, 129, 144, 164, 136, 182, 228, 245, 270, 300, 302, 307, 316, а также школе-лицее 220 также показали стопроцентное поступление в высшие учебные заведения.