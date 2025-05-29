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Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные

Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные
Наука и образование
29 мая 2025 г. 10:12
Более 45 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в эти выходные

В Азербайджане 1 июня пройдут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен по географии для выбравших подгруппы ЯИ (язык-история) и ИГ (история-география) абитуриентов III группы.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в них примут участие 45 679 абитуриентов.

Экзамены пройдут в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Начало экзамена - в 10:00. Вход в здание завершится в 09:45. Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и документ, удостоверяющий личность.

Для 53 участников с ограниченными возможностями подготовлены специальные условия.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 45 mindən çox abituriyent üçün qəbul imtahanı keçiriləcək

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