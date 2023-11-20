Более 25 тысяч студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

Образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023/24 учебного года получили 25 696 человек.

Образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023/24 учебного года получили 25 696 человек.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, из них 16 395 пришлись на стандартные студенческие кредиты, а 9 301 - на социальные.

В министерстве отметили, что процесс приема документов на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр продолжается.

Желающие могут обратиться в Фонд образовательных студенческих кредитов по телефону 146-5 или в WhatsApp 051 206 78 48.

При выдаче образовательного студенческого займа не требуется залог или поручитель. Образовательный студенческий кредит является долгосрочным, студент погашает его после завершения обучения, а проценты по нему не начисляются.