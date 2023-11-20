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Более 25 тысяч студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

Более 25 тысяч студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр Образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023/24 учебного года получили 25 696 человек.
Наука и образование
20 ноября 2023 г. 14:57
Более 25 тысяч студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

Образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023/24 учебного года получили 25 696 человек.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, из них 16 395 пришлись на стандартные студенческие кредиты, а 9 301 - на социальные.

В министерстве отметили, что процесс приема документов на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр продолжается.

Желающие могут обратиться в Фонд образовательных студенческих кредитов по телефону 146-5 или в WhatsApp 051 206 78 48.
При выдаче образовательного студенческого займа не требуется залог или поручитель. Образовательный студенческий кредит является долгосрочным, студент погашает его после завершения обучения, а проценты по нему не начисляются.

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