Более 25 тысяч студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

Образовательные студенческие кредиты на осенний семестр 2023/24 учебного года получили 25 696 человек.
Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, из них 16 395 пришлись на стандартные студенческие кредиты, а 9 301 - на социальные.
В министерстве отметили, что процесс приема документов на получение образовательных студенческих кредитов на осенний семестр продолжается.
Желающие могут обратиться в Фонд образовательных студенческих кредитов по телефону 146-5 или в WhatsApp 051 206 78 48.
При выдаче образовательного студенческого займа не требуется залог или поручитель. Образовательный студенческий кредит является долгосрочным, студент погашает его после завершения обучения, а проценты по нему не начисляются.