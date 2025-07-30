Более 2300 педагогов не прошли профессиональную сертификацию в этом году

В ходе профессиональной сертификации педагогических кадров в этом году 2343 человека не смогли набрать необходимый проходной балл.

В ходе профессиональной сертификации педагогических кадров в этом году 2343 человека не смогли набрать необходимый проходной балл.

Как сообщает Report, об этом заявил на специальном брифинге Нурлан Исмаилбейли, заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

По его словам, для комплексной оценки социального положения и перспектив трудоустройства лиц, не прошедших сертификацию, в местных органах управления образованием сформированы специальные комиссии, призванные оказать поддержку этой категории специалистов.

"2343 преподавателя общеобразовательных школ не смогли преодолеть установленный проходной порог. Из них 872 человека уже обратились в соответствующие комиссии за консультацией и поддержкой", — отметил представитель ведомства.

Исмаилбейли подчеркнул, что весь процесс работы с непрошедшими сертификацию учителями находится под строгим контролем местных органов управления образованием: "С целью обеспечения прозрачности процесса и проведения его на основе принципов социальной справедливости, соответствующие работы по мониторингу и анализу остаются под постоянным контролем", - сказал он.