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Более 23 тысяч учащихся сдадут экзамены 7 мая

Более 23 тысяч учащихся сдадут экзамены 7 мая Государственный экзаменационный центр в рамках выпускных экзаменов проведет 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) для учащихся 9-х и 11-х классов, обучение в которых ведется на языках, отличных от азербайджанского.
Наука и образование
7 мая 2023 г. 06:00
Более 23 тысяч учащихся сдадут экзамены 7 мая

Государственный экзаменационный центр в рамках выпускных экзаменов проведет 7 мая экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) для учащихся 9-х и 11-х классов, обучение в которых ведется на языках, отличных от азербайджанского.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в этот же день также состоится экзамен по азербайджанскому языку (как государственному языку) для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Всего экзамен будет проводиться в 105 зданиях в 21 городе и районе. В целом в экзамене ожидается участие 23 108 человек.

Экзамен начнется в 11:00, пропускной режим завершится в 10:45. Пришедшие после этого времени не будут допущены на экзамен.

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