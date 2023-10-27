Более 2000 студентов получат бесплатное образование по итогам дополнительного конкурса

По результатам конкурса на поступление в магистратуру и бакалавриат высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год определенное количество мест по госзаказу осталось вакантным.

По результатам конкурса на поступление в магистратуру и бакалавриат высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год определенное количество мест по госзаказу осталось вакантным.

Как сообщает Report, среди бакалавров и абитуриентов, принятых на платной основе на соответствующие специальности, был проведен дополнительный конкурс на вакантные места на основе набранных ими баллов.

По результатам дополнительного конкурса право на бесплатное обучение в магистратуре получили 319 студентов, в бакалавриате - 1800 студентов. Список этих студентов был направлен в высшие учебные заведения.