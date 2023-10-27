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Более 2000 студентов получат бесплатное образование по итогам дополнительного конкурса

Более 2000 студентов получат бесплатное образование по итогам дополнительного конкурса По результатам конкурса на поступление в магистратуру и бакалавриат высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год определенное количество мест по госзаказу осталось вакантным.
Наука и образование
27 октября 2023 г. 15:29
Более 2000 студентов получат бесплатное образование по итогам дополнительного конкурса

По результатам конкурса на поступление в магистратуру и бакалавриат высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год определенное количество мест по госзаказу осталось вакантным.

Как сообщает Report, среди бакалавров и абитуриентов, принятых на платной основе на соответствующие специальности, был проведен дополнительный конкурс на вакантные места на основе набранных ими баллов.

По результатам дополнительного конкурса право на бесплатное обучение в магистратуре получили 319 студентов, в бакалавриате - 1800 студентов. Список этих студентов был направлен в высшие учебные заведения.

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