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Более 19 тысяч учеников прошли регистрацию для участия в конкурсе "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022"

Более 19 тысяч учеников прошли регистрацию для участия в конкурсе "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022" В Баку и регионах Азербайджана состоялся отборочный этап на конкурс "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022".
Наука и образование
19 декабря 2022 г. 16:28
Более 19 тысяч учеников прошли регистрацию для участия в конкурсе Час кода: шаг в цифровое будущее 2022

В Баку и регионах Азербайджана состоялся отборочный этап на конкурс "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022".

Как сообщает Report, отборочный этап проходил в онлайн и офлайн форматах. Для тех, кто не смог самостоятельно подключиться к конкурсу онлайн, в более 100 школах в 54 городах Азербайджана созданы специальные центры, где ученики, прошедшие регистрацию на конкурс проходили отборочный тур.

Отметим, что всего для участия в "Часе кода" прошли регистрацию около 19 тысяч учеников по всей стране. 300 учащихся, успешно прошедшие все задания отборочного тура будут допущены до финального этапа, который пройдет очно 26 декабря в Баку.

Напомним, что конкурс состоится в рамках проекта "Цифровые навыки" при поддержке министерства науки и образования и министерства молодежи и спорта среди учащихся IV-IX классов, желающих проверить свои знания и навыки в области инновационных технологий, особенно в области кодирования.

Основная цель конкурса — популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения "Час кода", а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере.

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