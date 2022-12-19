Более 19 тысяч учеников прошли регистрацию для участия в конкурсе "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022"

В Баку и регионах Азербайджана состоялся отборочный этап на конкурс "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022".

В Баку и регионах Азербайджана состоялся отборочный этап на конкурс "Час кода: шаг в цифровое будущее 2022".

Как сообщает Report, отборочный этап проходил в онлайн и офлайн форматах. Для тех, кто не смог самостоятельно подключиться к конкурсу онлайн, в более 100 школах в 54 городах Азербайджана созданы специальные центры, где ученики, прошедшие регистрацию на конкурс проходили отборочный тур.

Отметим, что всего для участия в "Часе кода" прошли регистрацию около 19 тысяч учеников по всей стране. 300 учащихся, успешно прошедшие все задания отборочного тура будут допущены до финального этапа, который пройдет очно 26 декабря в Баку.

Напомним, что конкурс состоится в рамках проекта "Цифровые навыки" при поддержке министерства науки и образования и министерства молодежи и спорта среди учащихся IV-IX классов, желающих проверить свои знания и навыки в области инновационных технологий, особенно в области кодирования.

Основная цель конкурса — популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения "Час кода", а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере.