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Более 18 тыс. абитуриентов в Азербайджане сдадут дополнительный экзамен по двум предметам

Более 18 тыс. абитуриентов в Азербайджане сдадут дополнительный экзамен по двум предметам Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы
Наука и образование
9 июня 2024 г. 07:58
Более 18 тыс. абитуриентов в Азербайджане сдадут дополнительный экзамен по двум предметам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC в III группе специальностей.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Ожидается, что в экзамене по информатике примут участие 11 804 человека, по географии - 6 636 человек.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 18 mindən çox abituriyentin iki fənn üzrə əlavə imtahan verəcəyi gözlənilir

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