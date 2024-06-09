Более 18 тыс. абитуриентов в Азербайджане сдадут дополнительный экзамен по двум предметам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей, и по географии для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC в III группе специальностей.
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Ожидается, что в экзамене по информатике примут участие 11 804 человека, по географии - 6 636 человек.
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).