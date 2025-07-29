Более 130 выпускников зарубежных вузов по Госпрограмме успешно трудоустроены в Азербайджане

Госпрограмма по обучению азербайджанских граждан за рубежом демонстрирует положительные результаты, свыше 130 выпускников престижных иностранных университетов уже вернулись на родину и успешно трудоустроены.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.
"На сегодняшний день 351 гражданин Азербайджана успешно завершил обучение в зарубежных вузах в рамках Государственной программы. Более 130 из них уже обеспечены работой в различных секторах экономики страны", - отметила Топалова.
Государственная программа по обучению азербайджанских граждан за рубежом была инициирована в 2007 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики страны. Программа предусматривает полное финансирование обучения в ведущих университетах мира с последующим возвращением специалистов для работы на родине.