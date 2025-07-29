Более 130 выпускников зарубежных вузов по Госпрограмме успешно трудоустроены в Азербайджане

Более 130 выпускников Госпрограммы по обучению за рубежом обеспечены работой

Госпрограмма по обучению азербайджанских граждан за рубежом демонстрирует положительные результаты, свыше 130 выпускников престижных иностранных университетов уже вернулись на родину и успешно трудоустроены.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.

"На сегодняшний день 351 гражданин Азербайджана успешно завершил обучение в зарубежных вузах в рамках Государственной программы. Более 130 из них уже обеспечены работой в различных секторах экономики страны", - отметила Топалова.

Государственная программа по обучению азербайджанских граждан за рубежом была инициирована в 2007 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики страны. Программа предусматривает полное финансирование обучения в ведущих университетах мира с последующим возвращением специалистов для работы на родине.