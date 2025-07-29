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Более 130 выпускников зарубежных вузов по Госпрограмме успешно трудоустроены в Азербайджане

Более 130 выпускников зарубежных вузов по Госпрограмме успешно трудоустроены в Азербайджане Более 130 выпускников Госпрограммы по обучению за рубежом обеспечены работой
Наука и образование
29 июля 2025 г. 12:56
Более 130 выпускников зарубежных вузов по Госпрограмме успешно трудоустроены в Азербайджане

Госпрограмма по обучению азербайджанских граждан за рубежом демонстрирует положительные результаты, свыше 130 выпускников престижных иностранных университетов уже вернулись на родину и успешно трудоустроены.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.

"На сегодняшний день 351 гражданин Азербайджана успешно завершил обучение в зарубежных вузах в рамках Государственной программы. Более 130 из них уже обеспечены работой в различных секторах экономики страны", - отметила Топалова.

Государственная программа по обучению азербайджанских граждан за рубежом была инициирована в 2007 году с целью подготовки высококвалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики страны. Программа предусматривает полное финансирование обучения в ведущих университетах мира с последующим возвращением специалистов для работы на родине.

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Версия на азербайджанском языке Bu günə qədər Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət Proqramı üzrə 130-dan çox məzun işlə təmin olunub

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