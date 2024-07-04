Более 13 тыс. бакалавров поступили в магистратуру

Из 15 660 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 484 человека были приняты в магистратуры высших учебных заведений.

Из 15 660 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 484 человека были приняты в магистратуры высших учебных заведений.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Среди них 5996 человек будут обучаться по государственному заказу, а 7488 человек - на платной основе. 9694 человека являются выпускниками вузов этого года, а 3790 человек - выпускниками предыдущих лет.

Согласно результатам, 84,69% из 15922 плановых мест, выделенных для магистратуры высших учебных заведений, заполнены.