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Более 13 тыс. бакалавров поступили в магистратуру

Более 13 тыс. бакалавров поступили в магистратуру Из 15 660 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 484 человека были приняты в магистратуры высших учебных заведений.
Наука и образование
4 июля 2024 г. 11:25
Более 13 тыс. бакалавров поступили в магистратуру

Из 15 660 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 484 человека были приняты в магистратуры высших учебных заведений.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Среди них 5996 человек будут обучаться по государственному заказу, а 7488 человек - на платной основе. 9694 человека являются выпускниками вузов этого года, а 3790 человек - выпускниками предыдущих лет.

Согласно результатам, 84,69% из 15922 плановых мест, выделенных для магистратуры высших учебных заведений, заполнены.

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Версия на азербайджанском языке Magistraturaya 13 mindən çox bakalavr qəbul olunub

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