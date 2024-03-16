О нас

Более 110 000 абитуриентов подали заявки в вузы

Более 110 000 абитуриентов подали заявки в вузы 115 245 абитуриентов подали заявки о приеме в бакалавриат высших учебных заведений и средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.
Наука и образование
16 марта 2024 г. 13:47
Более 110 000 абитуриентов подали заявки в вузы

115 245 абитуриентов подали заявки о приеме в бакалавриат высших учебных заведений и средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), 110 354 из них подали заявки на поступление в вузы, а 96 667- в колледжи.

100 259 желающих попасть в вузы абитуриентов выбрали азербайджанский сектор, 10 095 - русский сектор обучения.

В ссузах на азербайджанском языке желают обучаться 89 858, на русском - 6 809 абитуриентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Universitetlərə qəbul olmaq istəyən 110 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiqləyib

Самое важное

Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi