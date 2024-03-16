Более 110 000 абитуриентов подали заявки в вузы

115 245 абитуриентов подали заявки о приеме в бакалавриат высших учебных заведений и средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.

115 245 абитуриентов подали заявки о приеме в бакалавриат высших учебных заведений и средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), 110 354 из них подали заявки на поступление в вузы, а 96 667- в колледжи.

100 259 желающих попасть в вузы абитуриентов выбрали азербайджанский сектор, 10 095 - русский сектор обучения.

В ссузах на азербайджанском языке желают обучаться 89 858, на русском - 6 809 абитуриентов.