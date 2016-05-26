Более 10 тыс. абитуриентов предыдущих лет набрали 0-199 баллов

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По результатам вступительных экзаменов, проведенных 22 мая для абитуриентов предыдущих лет по I и IV группам специальностей, 10 абитуриентов набрали 600-700 баллов (0,08%).

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов, 32 абитуриента набрали 500-599 баллов (0,27%), 98 человек - 400-499 баллов (0,83%), 368 человек - 300-399 баллов (3,11%), 1109 человек - 200-299 баллов (9,37%), 10 214 человек - 0-199 баллов (86,33%).

Отметим, что по результатам проведенных 22 мая вступительных экзаменов, 944 из подавших документы 12 800 абитуриентов не явились на экзамен.

25 из присутствующих на экзамене 11 856 абитуриентов вывели из экзаменационного зала из-за нарушения правил, а их результаты были аннулировали.

Напомним, что выбор специальности будет производиться после завершения вступительных экзаменов по всем группам специальностей с 29-го июля по 10-ое августа (как для абитуриентов прежних лет, так и этого года).

Выпускники предыдущих лет - это абитуриенты, не выдержавшие вступительных экзаменов прежних лет или же абитуриенты, не поступившие на желаемый факультет.

Обычно, по сравнению с абитуриентами текущего года, они набирают более низкие баллы.