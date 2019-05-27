Большинство студентов Бакинской Высшей Школы Нефти трудоустраиваются в ведущие компании

Применяя самые передовые технологии в учебной программе на основании опыта известных университетов мира, Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) в прошлом году во второй раз проводила своих выпускников.
Как сообщили Report в Высшей школе, в 2018 году по специальности нефтегазовая инженерия выпускниками высшей школы стали 35 человек, по специальности инженерия по автоматизации процессов – 16 и по специальности химическая инженерия 41 человек. В целом, количество выпускников составило 92 человека.
Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти, учебный процесс в которой осуществляется согласно принятым международным стандартам, не сталкиваются с трудностями трудоустройства в компаниях, функционирующих в энергетическом секторе. Студенты, обучающиеся в БВШН, ежегодно проходят производственную практику в этих компаниях как часть учебной программы, что позволяет им до того, как они станут выпускниками, близко познакомиться с компаниями, а компании получают возможность узнать студентов. Помимо этого, руководители компаний с которыми БВШН установила сотрудничество и дружеские связи, в течение всего учебного процесса систематически проводят для студентов БВШН мастер-классы, тренинги, семинары. Это позволяет студентам проявлять заинтересованность в деятельности компаний, а также помогает студентам видеть себя в дальнейшем в качестве сотрудников компаний.
Большинство студентов высшей школы, деятельность которой руководствуется политикой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий", уже работают в ведущих компаниях и предприятиях. Среди выпускников есть те, которые работают по специальности, и есть и те, которые одновременно продолжают свое образование. Выход в свет издания "Где сейчас наши выпускники?", содержащий подробную информацию о трудоустройстве студентов, стало уже традиционным в БВШН. Второй выпуск одноименного издания от 2018 года, посвященного выпускникам высшей школы, представлен вниманию общественности.
Ниже приводится статистика компаний и предприятий, где работают выпускники БВШН, которая признана на международном уровне по специальностям в области инженерии:
|Компания/Организация
|Общее количество
|SOCAR
|28
|БАКИНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НЕФТИ
|6
|BP
|6
|PETKİM (TУРЦИЯ)
|4
|SCHLUMBERGER
|3
|MAİRE TECNİMONT
|3
|GİLAN HOLDİNG
|3
|SAİPEM
|3
|BAKER&HUGES a GE Company
|2
|PAŞA BANK
|2
|SOCAR POLYMER
|2
|SOCAR KBR
|2
|Компания“ÜmidBabək”
|1
|SOCAR DALĞIC
|1
|SOCAR AQS
|1
|EMERSON
|1
|SOCAR FOSTER WHEELER
|1
|WorleyParsons
|1
|USE Study Group
|1
|В целом
|71
Выпускники, принявшие решение продолжить свое образование, обучаются в Азербайджане, в том числе, и в ведущих университетах мира на уровне магистратуры.
Ниже приводится статистика выпускников согласно университетам и странам:
|Университет
|Страна
|Количество
|Бакинская Высшая Школа Нефти
|Азербайджан
|15
|Будапештский Университет Технологии и Экономики
|Венгрия
|4
|Луизианский Университет
|США
|2
|Норвежский Университет Науки и Технологии
|Норвегия
|2
|Миланский Политехнический Университет
|Италия
|2
|Государственный Университет Пусан
|Южная Корея
|1
|Мюнхенский Технический Университет
|Германия
|1
|Университет Ottovon Guericke города Магдкбург
|Германия
|1
|Дортмунский Технический Университет
|Германия
|1
|Университет Ondokuz Mayıs
|Турция
|1
|В целом
|30
Отметим, что основной целью БВШН является подготовка и обучение нового поколения инженеров, владеющих английским языком в области инженерии, технологии и дизайна по специальностям нефтегазовая инженерия, химическая инженерия и автоматизации процессов.
Səid QəribАвтор новости