Большинство студентов Бакинской Высшей Школы Нефти трудоустраиваются в ведущие компании

Применяя самые передовые технологии в учебной программе на основании опыта известных университетов мира, Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) в прошлом году во второй раз проводила своих выпускников.

Как сообщили Report в Высшей школе, в 2018 году по специальности нефтегазовая инженерия выпускниками высшей школы стали 35 человек, по специальности инженерия по автоматизации процессов – 16 и по специальности химическая инженерия 41 человек. В целом, количество выпускников составило 92 человека.

Выпускники Бакинской Высшей Школы Нефти, учебный процесс в которой осуществляется согласно принятым международным стандартам, не сталкиваются с трудностями трудоустройства в компаниях, функционирующих в энергетическом секторе. Студенты, обучающиеся в БВШН, ежегодно проходят производственную практику в этих компаниях как часть учебной программы, что позволяет им до того, как они станут выпускниками, близко познакомиться с компаниями, а компании получают возможность узнать студентов. Помимо этого, руководители компаний с которыми БВШН установила сотрудничество и дружеские связи, в течение всего учебного процесса систематически проводят для студентов БВШН мастер-классы, тренинги, семинары. Это позволяет студентам проявлять заинтересованность в деятельности компаний, а также помогает студентам видеть себя в дальнейшем в качестве сотрудников компаний.

Большинство студентов высшей школы, деятельность которой руководствуется политикой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий", уже работают в ведущих компаниях и предприятиях. Среди выпускников есть те, которые работают по специальности, и есть и те, которые одновременно продолжают свое образование. Выход в свет издания "Где сейчас наши выпускники?", содержащий подробную информацию о трудоустройстве студентов, стало уже традиционным в БВШН. Второй выпуск одноименного издания от 2018 года, посвященного выпускникам высшей школы, представлен вниманию общественности.

Ниже приводится статистика компаний и предприятий, где работают выпускники БВШН, которая признана на международном уровне по специальностям в области инженерии:

Компания/Организация Общее количество SOCAR 28 БАКИНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НЕФТИ 6 BP 6 PETKİM (TУРЦИЯ) 4 SCHLUMBERGER 3 MAİRE TECNİMONT 3 GİLAN HOLDİNG 3 SAİPEM 3 BAKER&HUGES a GE Company 2 PAŞA BANK 2 SOCAR POLYMER 2 SOCAR KBR 2 Компания“ÜmidBabək” 1 SOCAR DALĞIC 1 SOCAR AQS 1 EMERSON 1 SOCAR FOSTER WHEELER 1 WorleyParsons 1 USE Study Group 1 В целом 71

Выпускники, принявшие решение продолжить свое образование, обучаются в Азербайджане, в том числе, и в ведущих университетах мира на уровне магистратуры.

Ниже приводится статистика выпускников согласно университетам и странам:

Университет Страна Количество Бакинская Высшая Школа Нефти Азербайджан 15 Будапештский Университет Технологии и Экономики Венгрия 4 Луизианский Университет США 2 Норвежский Университет Науки и Технологии Норвегия 2 Миланский Политехнический Университет Италия 2 Государственный Университет Пусан Южная Корея 1 Мюнхенский Технический Университет Германия 1 Университет Ottovon Guericke города Магдкбург Германия 1 Дортмунский Технический Университет Германия 1 Университет Ondokuz Mayıs Турция 1 В целом 30

Отметим, что основной целью БВШН является подготовка и обучение нового поколения инженеров, владеющих английским языком в области инженерии, технологии и дизайна по специальностям нефтегазовая инженерия, химическая инженерия и автоматизации процессов.