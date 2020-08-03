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Обнародованы результаты электронной регистрации по приему на работу учителей

Обнародованы результаты электронной регистрации по приему на работу учителей Информация об этапе тестового экзамена в ближайшие дни будет отправлена на персональные страницы кандидатов
Наука и образование
3 августа 2020 г. 11:36
Обнародованы результаты электронной регистрации по приему на работу учителей

Завершена проверка электронных заявлений кандидатов, участвующих в конкурсе по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения, входящие в систему Министерства образования Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве образования, право участия в следующем этапе конкурса получили более 46 тысяч кандидатов.

Информация об этапе тестового экзамена в ближайшие дни будет отправлена на персональные страницы кандидатов.

Прием электронных заявлений на конкурс проводился с 16 по 25 июля. Для участия в конкурсе зарегистрировались 53 880 кандидатов, из них 51 227 кандидатов подтвердили свои электронные заявления.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulunun nəticələri açıqlandı

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