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Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви.
Наука и образование
9 августа 2022 г. 17:12
Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви

Бывший премьер-министр и экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым стал членом Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

Генсек организации Ровшан Мурадов отметил, что Центр превратился в одну из важных платформ, на которых в настоящее время обсуждаются актуальные мировые вопросы: "За 10 лет работы Центр организовал заседания высшего уровня в таких странах, как Болгария, Китай, Египет, Франция, Греция, Италия, Израиль, Иордания, Латвия, Молдова, Польша, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, США”.

Членами Центра являются такие всемирно известные политики, как Вайра Вике-Фрейберга, Колинда Грабар-Китарович, Виктор Ющенко, Александр Квасневский, Гордон Браун, Хелен Кларк, Борис Тадич, Петр Порошенко, Георгий Маргвелашвили, Амре Муса, Ципи Ливни, Ив Летерме, Керри Кеннеди, Валдис Затлерс.

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Версия на английском языке Binali Yildirim becomes member of Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə üzv olub

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