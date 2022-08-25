Библиотекарь из Балыкесира собрал большую коллекцию книг об Азербайджане

В частном собрании книг Ахмета Кота из Балыкесира есть много изданий об Азербайджане.

В частном собрании книг Ахмета Кота из Балыкесира есть много изданий об Азербайджане.

Как рассказал Report сам библиотекарь, среди них есть отдельная коллекция книг об азербайджанском ковроткачестве, которое по его словам, "особенная часть азербайджанской культуры".

"У меня много книг об Азербайджане, о выдающихся людях вашей страны, я бывал в Азербайджане много раз и собрал множество книг. Книги о Карабахе мне очень интересны, значимы. Это земля была для нас раной, которая сейчас уже заживает",- рассказал А. Кот.

Коллекция книг Кота - одна из немногих частных библиотек в Турции. Она откроет свои двери в качестве публичной библиотеки в начале сентября.

100 тыс.318 книг - столько насчитывает коллекция, собранная Котом за 50 лет. Библиотекарь гордится многими разделами своего собрания. Их насчитывается около 400 : от литературы до истории, от антропологии до философии, от архитектуры до философии искусства, биографии, словари и энциклопедии почти на 50 языках, в основном на турецком и английском. Остальные почти 300 - собрания периодики, которые все время пополняются.

Как рассказал сам собиратель, в каталоге можно выделить большой раздел по лингвистике и диалектизмам практически всех языков мира, раздел гастрономии всех стран мира. Но особо А.Кот выделяет раздел "Тысяча и одна ночь", где собраны экземпляры этой сказки на разных языках мира из разных стран. Есть и редкие издания, как, например, напечатанный в 1886 году сборник, подаренный королеве Австрии. Есть также версия этих арабских сказок на японском в стиле манга.