БГУ сохраняет лидерство среди вузов Азербайджана в престижном рейтинге

Авторитетное международное рейтинговое агентство RUR (Round University Ranking) обнародовало рейтинг университетов мира на 2020 год. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БГУ, рейтинговый список RUR, который охватывает 829 вузов из 71 страны мира, включает три университета Азербайджана.

Бакинский государственный университет (БГУ), удостоенный 702-го места в списке, сохранил лидерство среди азербайджанских вузов. Азербайджанский университет архитектуры и строительства занял 760-е место, а Азербайджанский государственный экономический университет - 807-е.

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 параметрам, сгруппированным в четыре направления измерения: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%), уровень финансовой устойчивости (10%).

Отметим, что БГУ включается в список данного рейтинга с 2013 года, Азербайджанский архитектурно-строительный университет - с 2018 года, Азербайджанский государственный экономический университет - с 2020 года.