БГУ подписал соглашения еще с восемью университетами Турции

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет (БГУ) посетили ректоры вузов Турции, которые примут участие в открытии образовательной выставки Bakı KÜNİB 2016, организованной Ассоциацией кавказских университетов (АКУ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, принимая гостей – около 30 ректоров вузов, ректор, академик Абель Магеррамов, отметив важность выставки Bakı KÜNİB 2016, рассказал об университете, о его международных отношениях, связях с крупнейшими научными центрами мира, с которыми реализуются грантовые программы. Академик Абель Магеррамов подчеркнул дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, имеющиеся двусторонние соглашения с рядом университетов Турции. Ректор Абель Магеррамов выразил заинтересованность БГУ в сотрудничестве и с другими университетами этой страны.

Выступая с ответной речью, председатель АКУ, ректор Университета Ардаган Рамазан Коркмаз говорил о межгосударственных отношениях дружбы и братства между двумя странами. Оратор высоко отозвался о сотрудничестве БГУ с вузами Турции, входящих в АКУ.

Затем состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между БГУ и восьмью вузами Турции.