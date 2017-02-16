БГУ открыл филиал и в ОАО "Азерсу"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Cостоялось открытие филиала кафедры гидрометеорологии Бакинского государственного университета (БГУ) в Научно-исследовательском и проектном институте "Водоканал" Открытого акционерного общества "Азерсу", сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ.

Ректор, академик Абель Магеррамов высоко оценил начало деятельности филиала кафедры БГУ в институте ОАО "Азерсу", открытый в соответствии с меморандумом "О сотрудничестве в области образования, науки учебного процесса и обучения" между сторонами. Ученый отметил, что основная цель создания филиала состоит в координации образовательного процесса университета с научным исследованием, укреплении интеграции науки и образования с производством, проведении совместных научных исследований.

Председатель ОАО "Азерсу" Горхмаз Гусейнов, в свою очередь, говорил о важности создания филиала кафедры, деятельность которого послужит расширению практических знаний студентов, будет полезна с точки зрения участия молодых специалистов института в учебных курсах и тренингах, организуемых учеными БГУ.

Отметим, что в 2013 году в Институте геологии НАКА был открыт филиал кафедры сейсмологии и физики земли БГУ.