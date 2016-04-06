БГУ отчитался по науке за 2015 год

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) прошло очередное заседание Ученого совета университета, в котором приняли участие члены Президиума НАНА, ректоры высших учебных заведений, известные ученые и представители СМИ.

Как сообщает Report, перед заседанием Ученого совета, посвященного итогам научно-исследовательских работ, проведенных в БГУ в 2015 году, его участники провели осмотр соответствующей выставки, состоялось открытие после полной реконструкции музея эволюционного учения, действующего при факультете биологии.

Выступая на мероприятии, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов проинформировал его участников о военных действиях в Нагорном Карабахе, говорил об акции студентов университета в поддержку армии.

Минутой молчания почтили память погибших. Говоря о повестке заседания Ученого совета университета, академик Абель Магеррамов вручил профессору Абузару Халафову диплом "Почетного профессор" БГУ, в связи с юбилеями наградил ряд вузовских ученых.

Ректор БГУ подчеркнул внимание и заботу, которую оказывает президент Ильхам Алиев развитию науки и образования в стране. Оратор также подчеркнул особый вклад БГУ в развитие науки и образования страны, который способствует вхождению Азербайджана в ряд ведущих государств мира.

Академик Абель Магеррамов отметил, что БГУ благодаря поддержке государства и проводимым реформам в 2015 году в рейтинге QS World University Rankings-2015 попал в список 700 топ-университетов мира и в список лучших 2000 вузов мира по версии Международного института академических перспектив (URAP). БГУ среди ведущих 153 вузов СНГ занял сороковое место.

Университет в рейтинге Round University Rankings-2015 занял 656 место среди 750 вузов. По объявленному за 2016 год списку БГУ в этом рейтинге занял 634 место. Университет в рейтинге университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии, составляемого компанией QS Quacquarelli Symonds, расположился на 83 строчке списка. С отчетом о проделанной в БГУ в 2015 году научно-исследовательской работе выступил проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде. В докладе речь шла о проведенных фундаментальных и прикладных исследованиях по различным направлениям науки. Затем был показан видеоролик о новой студии факультета журналистики. Факультет физики и юридический факультет удостоены звания "Факультет года".