​БГУ обнародовал план приема по подготовке докторов философии и наук на 2015 год

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет обнародовал план приема по подготовке докторов философии и наук на 2015 год.

Как сообщает Report, в докторантуру по программе доктор философии университетом выделено в целом 71 плановое место.

45 из очных мест в докторантуру платные, а 26 - на бюджетной основе.

Для приема в диссертантуру предусмотрено 67 плановых мест, 11 из которых платные, а 56 бесплатные.

В числе научных направлений подготовки в докторантуре и диссертантуре по программе доктор философии - математика, механика, астрономия, физика, химия, биология, наука о Земле, технические, экономические науки, география, история, право, филология, педагогика, политические науки, психология, социология и философия.

Кроме того, в докторантуре по программе доктор наук выделено 9, в диссертантуре - 4 места. Все места на бюджетной основе.

Среди научных направлений подготовки в докторантуре и диссертантуре по программе доктор - математика, биология, наука о Земле, технические науки, история, право, философия, политические науки и философия.

Напомним, что прием документов в докторантуру будет производиться с 7-го октября по 2 ноября в основном здании БГУ в отделе магистратуры и докторантуры. А вступительные экзамены в докторантуру по программе доктор философии запланированы с 16 ноября по 7 декабря.