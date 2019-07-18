БГУ начал сотрудничество с берлинским университетом Гумбольдта

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев встретился с заведующим кафедрой истории Азербайджана Берлинского университета имени Гумбольдта, профессором Евой-Марией Аух, а также с сотрудниками этого вуза Расимом Мирзоевым и Кристианом Вильгельмом, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отметив, что БГУ является современным научно-образовательным центром, который вносит большой вклад в научные исследования и подготовку высококвалифицированных кадров, ректор подчеркнул, что 100-летний юбилей вуза отмечается и на международном уровне.

Эльчин Бабаев, высоко расценив реализацию различных проектов на кафедре истории Азербайджана университета им. Гумбольдта в направлении пропаганды истории, культуры, литературы и языка нашей страны, выразил заинтересованность в установлении нового уровня сотрудничества между двумя вузами.

Профессор Ева-Мария Аух, отметив, что представляемый ею университет является одним из самых влиятельных научных центров и образовательных учреждений Европы и Германии, заявила, что Азербайджан является крупнейшей и развитой страной кавказского региона. По словам гостьи, по линии возглавляемой им кафедры студентам читаются интересные лекции по истории Азербайджана, проводятся семинары и мастер-классы.

Во время встречи также обсуждались такие вопросы, как участие в программе ERASMUS, подготовка кадров на уровне бакалавра, магистра и докторантуры, новые связи сотрудничества, проведение совместных мероприятий и семинаров.