БГУ и Университет Лион 2 Франции намерены выдавать двойной диплом

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с делегацией под руководством декана юридического факультета Университет Лион 2 Франции, профессора Гийони Протьера. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, исполняющий обязанности ректора БГУ, заместитель министра образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов подчеркнул достижения Азербайджана в области науки и образования, достигнутые под руководством президента Ильхама Алиева. Ф. Гурбанов отметил важность реформ, проводимых в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса, к которому Азербайджан присоединился в 2005 году.

Ф. Гурбанов, отметив свое участие в конференции министров Европейского пространства высшего образования в столице Франции городе Париж в мае прошлого года, подчеркнул, что это мероприятие было эффективным в определении общих ценностей для высшего образования на ближайшие 10 лет, где особое внимание было уделено применению программ двойного диплома, академической мобильности между университетами Европы.

Говоря о международных связях БГУ накануне 100-летнего юбилея вуза, Ф.Гурбанов отметил важность расширения сотрудничества с французскими университетами.

Профессор Гийони Протьер, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, в том числе в БГУ, отметил, что первоначальное знакомство с вузом произвело на него хорошее впечатление.

По итогам встречи были определены перспективы межвузовских связей и подписан протокол о намерениях между юридическим факультетом БГУ и юридическим факультетом Университета Лион 2 по подготовке кадров на ступени магистратуры по программе двойного диплома в области "Права интеллектуальной собственности".

Протокол включает в себя такие вопросы, как реализация совместных программ, обмен преподавателями и студентами, проведение семинаров, симпозиумов, конференций, обмен специалистами по программе двойного диплома по специальности "Право интеллектуальной собственности".

Отметим, что 210-летний Лионский университет был учрежден в 1809 году. С 1874 года в этом университете функционирует юридический факультет, а в 1960 году на основе вуза были созданы два независимых университета. В настоящее время Университет Лион состоит из трех независимых университетов, это: Лион 1, Лион 2 и Лион 3. Всего в этой сети обучаются 127 000 студентов.