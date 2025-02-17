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БГУ и Университет Кыршехир Ахи Эвран подписали меморандум о взаимопонимании

БГУ и Университет Кыршехир Ахи Эвран подписали меморандум о взаимопонимании Делегация во главе с ректором Университета Кыршехир Ахи Эвран (Турция) Мустафой Касымом Караходжагилем посетила Бакинский государственный университет (БГУ).
Наука и образование
17 февраля 2025 г. 20:45
БГУ и Университет Кыршехир Ахи Эвран подписали меморандум о взаимопонимании

Делегация во главе с ректором Университета Кыршехир Ахи Эвран (Турция) Мустафой Касымом Караходжагилем посетила Бакинский государственный университет (БГУ).

Как сообщает Report, ректор БГУ Эльчин Бабаев предоставил гостям подробную информацию об истории, деятельности, структуре, учебной и научной деятельности Университета.

Он отметил, что БГУ тесно сотрудничает с самыми престижными университетами Турции. По словам Э.Бабаева, существуют различные возможности сотрудничества в области науки и образования с Университетом Кыршехир Ахи Эвран.

Ректор Мустафа Касым Караходжагиль рассказал об основных направлениях деятельности возглавляемого им университета.

Затем между двумя высшими учебными заведениями был подписан меморандум о сотрудничестве, который предусматривает реализацию совместных исследовательских проектов, обмен студентами, исследователями, академическим и административным персоналом, создание совместных академических программ, повышение академической мобильности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU və Kırşehir Ahi Evran Universiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

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