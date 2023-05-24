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БГУ и университет Hebrew в Иерусалиме подписали соглашения о сотрудничестве

БГУ и университет Hebrew в Иерусалиме подписали соглашения о сотрудничестве Между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом Израиля подписаны соглашения о двойном дипломе и о проведении исследований в области биотехнологии.
Наука и образование
24 мая 2023 г. 13:32
БГУ и университет Hebrew в Иерусалиме подписали соглашения о сотрудничестве

Между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом Израиля (The Hebrew University of Jerusalem) подписаны соглашения о предоставлении двойного диплома и проведении исследований в области биотехнологий.

Как передает Report, об этом в Facebook написал советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли.

"С этого года 25 человек получат возможность учиться в магистратуре. А по итогам учебы лучшие студенты смогут заниматься исследованиями в Еврейском университете", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU və İsrailin Yerusəlim İbrani Universiteti arasında müqavilə imzalanıb

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