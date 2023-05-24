БГУ и университет Hebrew в Иерусалиме подписали соглашения о сотрудничестве

Между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом Израиля подписаны соглашения о двойном дипломе и о проведении исследований в области биотехнологии.

Между Бакинским государственным университетом и Еврейским университетом Израиля (The Hebrew University of Jerusalem) подписаны соглашения о предоставлении двойного диплома и проведении исследований в области биотехнологий.

Как передает Report, об этом в Facebook написал советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли.

"С этого года 25 человек получат возможность учиться в магистратуре. А по итогам учебы лучшие студенты смогут заниматься исследованиями в Еврейском университете", - написал он.