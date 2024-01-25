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БГУ и Астрономический институт Академии наук Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

БГУ и Астрономический институт Академии наук Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве Бакинский Государственный Университет и Институт астрономии Академии наук Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве.
Наука и образование
25 января 2024 г. 12:11
БГУ и Астрономический институт Академии наук Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинский Государственный Университет и Астрономический институт при Академии наук Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание состоялось ходе мероприятия в Бакинском государственном университете (БГУ), посвященного Дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

В нем приняли участие ректор БГУ Эльчин Бабаев и директор Астрономического института при Академии наук Узбекистана Шухрат Эгамбердиев.

Ш. Эгамбердиеву также была вручена почетная грамота от имени ректора БГУ.

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