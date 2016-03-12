Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Бакинский Государственный Университет (БГУ) и Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БГУ, ректор этого вуза академик Абель Магеррамов принял ректора Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, профессора Александра Черевко.

Ректор Абель Магеррамов проинформировал профессора Александра Черевко об истории БГУ, достижениях вуза в области науки и образования.

В конце встречи подписано соглашение о сотрудничестве по развитию межуниверситетских отношений. Документ предусматривает проведение совместных научных исследований, обмен исследователями, аспирантами и магистрантами, опытом, организацию мероприятий, конференций, семинаров и т.д.

После церемонии подписания документа гости из Украины побывали в научных центрах и лабораториях БГУ.

Отметим, что Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого основан в 1921 году, в вузе учится свыше 8 тысяч студентов.