БГУ и Центр труда ОИС договорились о совместной подготовке кадров и научных исследованиях
Наука и образование
- 23 апреля, 2026
- 19:06
Бакинский государственный университет и Центр труда Организации исламского сотрудничества подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили Report в БГУ, документ подписали ректор университета Эльчин Бабаев и генеральный директор Центра Азер Байрамов.
Стороны выразили уверенность в том, что меморандум будет способствовать развитию сотрудничества. В частности, речь идет об усилении подготовки кадров с учетом требований рынка труда, реализации совместных научных исследований, а также проведении тренингов, конференций и других проектов.
Отмечается, что сотрудничество укрепит связь между образованием и рынком труда и расширит возможности для реализации совместных программ в сфере исследований, обучения и развития.
