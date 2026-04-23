БГУ и Центр труда ОИС договорились о совместной подготовке кадров и научных исследованиях

Бакинский государственный университет и Центр труда Организации исламского сотрудничества подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Report в БГУ, документ подписали ректор университета Эльчин Бабаев и генеральный директор Центра Азер Байрамов.

Стороны выразили уверенность в том, что меморандум будет способствовать развитию сотрудничества. В частности, речь идет об усилении подготовки кадров с учетом требований рынка труда, реализации совместных научных исследований, а также проведении тренингов, конференций и других проектов.

Отмечается, что сотрудничество укрепит связь между образованием и рынком труда и расширит возможности для реализации совместных программ в сфере исследований, обучения и развития.