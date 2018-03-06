БГУ и Белорусский государственный педагогический университет заключили договор о сотрудничестве

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Делегация Учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (БГПУ) во главе с его ректором, профессором Александром Жуком побывала в Бакинском государственном университете (БГУ), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза.

В состав делегации также вошли декан физико-математического факультета Сергей Василец и начальник Управления международного сотрудничества Светлана Кобачевская.

Принимая гостей, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал об университете, о его международных отношениях, связях с крупнейшими научными центрами мира.

Выступая с ответным словом, ректор БГПУ Александр Жук высоко оценил деятельность БГУ, готовящегося отметит свое столетие, отметил соответствие развития образования и обучения в Азербайджане международным стандартам. Гость особо выразил заинтересованность в интеграции с БГУ.

В конце встречи был подписан Договор о сотрудничестве, целью которого является развитие сотрудничества в области образования и научных исследований. Документ предусматривает совместные научные исследования, обмен студентами, преподавателями, опытом и информацией, проведение различных конференций, семинаров и т.д. Договор также предусматривает подготовку совместных образовательных программ двойных дипломов, результатом которого станет выдача дипломов сторон.

Гости осмотрели научные центры и лаборатории БГУ.