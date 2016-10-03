БГУ будет сотрудничать с Католическим университетом Уругвая

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете(БГУ) побывала заведующий кафедрой ислама и всемирного департамента арабского гуманитарного образования Католического университета Уругвая, кандидат наук в области арабских и исламских исследований доктор Сусана Мангана. Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, на встрече с ректором, академиком Абелем Магеррамовым были обсуждены вопросы сотрудничества.

Говоря о преподавании арабского языка и литературы в БГУ, арабских научных школах, ректор высказался за совместную деятельность в этом направлении. Сусана Мангана выразила заинтересованность в развитии межуниверситетских связей. На встрече также обсуждено проведение совместных семинаров и конференций, организация летних школ.