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    БГУ будет сотрудничать с Католическим университетом Уругвая

    Завкафедрой университета Сусана Мангана выразила заинтересованность в развитии межуниверситетских связей

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете(БГУ) побывала заведующий кафедрой ислама и всемирного департамента арабского гуманитарного образования Католического университета Уругвая, кандидат наук в области арабских и исламских исследований доктор Сусана Мангана. Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, на встрече с ректором, академиком Абелем Магеррамовым были обсуждены вопросы сотрудничества. 

    Говоря о преподавании арабского языка и литературы в БГУ, арабских научных школах, ректор высказался за совместную деятельность в этом направлении. Сусана Мангана выразила заинтересованность в развитии межуниверситетских связей.  На встрече также обсуждено проведение совместных семинаров и конференций, организация летних школ.

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